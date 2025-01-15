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Радченко — о переходе воспитанника "Зенита" в "Спартак": в команде есть и более талантливые игроки

Начальник отдела индивидуальной подготовки «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сорокина в московский «Спартак».
Фото: ФК "Зенит"
«Решение об уходе в «Спартак» принял сам Сорокин. С ним были готовы продлить соглашение, и на него была надежда, но он выбрал себе другой путь. Мы в академии «Зенита» никого не держим. У Сорокина есть потенциал, но не скажу, что он был на ведущих ролях в своей команде. Он появлялся в основном составе в большей степени во второй части сезона, в первой — меньше. Было видно, что парень прибавляет. Но в команде, из которой он ушёл, есть более талантливые игроки», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Недавно стало известно, что 16-летний Иван Сорокин, воспитанник «Зенита», перешёл в «Спартак» за 25 тысяч евро. В прошлом сезоне Юношеской футбольной лиги он провёл 27 матчей за «Зенит», забив 6 голов и отдав 7 результативных передач. В общем зачёте среди всех игроков «Зенита» Иван занял 16-е место по количеству проведенных минут на поле с результатом 910 минут.

«Зенит», за который играл молодой игрок, занял первое место, набрав 93 очка. «Спартак», куда переходит Иван, расположился на втором месте с 87 очками.

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