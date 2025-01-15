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Евгений Ловчев: в "Спартаке" было много пассажиров, руководство не разбирается в футболе

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением о трансферной политике московского "Спартака".
Фото: РПЛ
"В "Спартаке" за последние годы было много игроков-пассажиров. Это вопрос не к игрокам, а к тем, кто приглашал их, тот, кто давал деньги на таких ничем не выдающихся футболистов. Это значит, что эти люди в "Спартаке" не разбираются в футболе. Уже ушли Тавареш, Виллиан Жозе, но таких пассажиров, как они, еще достаточно в команде", - приводит слова Ловчева "ВсеПроСпорт".

Московский "Спартак" по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих "Краснодара и "Зенита" на 2 очка. В 19-м туре команда Деяна Станковича 2 марта дома сыграет против футбольного клуба "Оренбург".

Кроме того, красно-белые продолжают участие в Кубке России, где 12 марта на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов встретятся с тольяттинским "Акроном".

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