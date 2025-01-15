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Владислав Радимов: "Спартак" ищет игрока на позицию Тавареша

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Владислав Радимов прокомментировал уход из московского "Спартака" португальского защитника Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Зенит"
"Это первые шаги спортивного директора. Для футболиста это хорошо — он еще молод и может получать игровую практику в другом клубе. Видно, что в "Спартаке" тренер на него не рассчитывает. И, насколько я знаю, "Спартак" ищет игрока на эту позицию. Здесь взаимовыгодное решение", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

15 января московский "Спартак" объявил о расставании с 23-летним португальским футболистом Томашем Таварешем, который выступает на позиции правого защитника. Сообщается, что это решение принято по обоюдному согласию сторон.

Тавареш был игроком московского "Спартака" с января 2023 года, но большую часть матчей пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена. Последние полгода игрок провёл в аренде в австрийском клубе ЛАСК.

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