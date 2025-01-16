По данным источника, «Спартак» не готов заплатить за Илича больше 15–17 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение по этому трансферу.
Недавно стало известно, что Илич получил мышечную травму и выбыл из состава «Торино» на неопределенный срок.
23-летний Илич в текущем сезоне провёл 13 матчей за «Торино», отметившись одним голом и одной голевой передачей. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.
Также этот молодой сербский полузащитник успел провести 17 матчей за национальную сборную своей страны, в которых он отметился двумя результативными передачами.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Источник: "Спартак" установил лимит по цене на трансфер Илича
Московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Торино» Ивану Иличу, однако, клуб не готов платить за сербского футболиста более 15–17 миллионов евро.
Фото: IMAGO