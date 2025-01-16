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Полузащитник "Зенита" получил травму на сборах

Хавбек Дмитрий Васильев получил травму на зимних сборах.
Фото: ФК "Зенит"
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра сообщил о травме опорного полузащитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева, которую он получил на зимних учебно-тренировочных сборах. Из-за повреждения 20-летний хавбек не сможет в полной мере участвовать в тренировочном процессе вместе с командой.

Кроме того, Оливейра сообщил, что если в результате травм в распоряжении тренерского штаба останется менее двадцати футболистов, то будут вызваны дополнительные игроки.

В этом сезоне Васильев принял участие в 8 матчах за "Зенит", в которых забил два мяча.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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