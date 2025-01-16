Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра сообщил о травме опорного полузащитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева, которую он получил на зимних учебно-тренировочных сборах. Из-за повреждения 20-летний хавбек не сможет в полной мере участвовать в тренировочном процессе вместе с командой.
Кроме того, Оливейра сообщил, что если в результате травм в распоряжении тренерского штаба останется менее двадцати футболистов, то будут вызваны дополнительные игроки.
В этом сезоне Васильев принял участие в 8 матчах за "Зенит", в которых забил два мяча.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Полузащитник "Зенита" получил травму на сборах
Хавбек Дмитрий Васильев получил травму на зимних сборах.
Фото: ФК "Зенит"