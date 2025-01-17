«Честно говоря, совсем не слежу за итальянской Серией А. Поэтому не понимаю ценность Илича и почему «Спартак» так рвёт рубаху, чтобы его купить. Понятно, что это серб для Станковича. Но мне кажется, что трансфером Илича «Спартак» хотят развести на деньги. Ситуация повторяется из раза в раз. Клуб очаровывается новым спортивным директором, и каждый раз их разводят на серьёзные суммы», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
Напомним, что Андрей Червиченко занимал пост президента «Спартака» в период с 2002 по 2004 год.
В текущем сезоне Иван Илич провел 13 матчей в составе «Торино» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» не готов заплатить за трансфер сербского полузащитника более 15-17 миллионов евро.
Червиченко — о возможном трансфере Илича: "Спартак" каждый раз разводят на серьёзные суммы
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский клуб.
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