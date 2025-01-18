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Карраскаль: самое главное - составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей

Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль рассказал о целях команды на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Важно работать с позитивным настроем, чтобы подготовиться ко второй части наилучшим образом. Самое главное - составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей, - цитирует Карраскаля "СЭ".

26-летний колумбиец в этом сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.

"Динамо" в текущем сезоне в 18 турах одержало 10 побед и потерпело три поражения, пять матчей с участием бело-голубых завершились вничью. Московский клуб с 35 баллами в активе занимает четвертое место в таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 39 очков.

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