- Важно работать с позитивным настроем, чтобы подготовиться ко второй части наилучшим образом. Самое главное - составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей, - цитирует Карраскаля "СЭ".
26-летний колумбиец в этом сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.
"Динамо" в текущем сезоне в 18 турах одержало 10 побед и потерпело три поражения, пять матчей с участием бело-голубых завершились вничью. Московский клуб с 35 баллами в активе занимает четвертое место в таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 39 очков.
Карраскаль: самое главное - составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль рассказал о целях команды на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: Официальный сайт РПЛ