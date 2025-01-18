По данным источника, руководство московского "Динамо" не станет искать прямую замену атакующему полузащитнику Бителло, в случае трансфера игрока в "Ботафого". Сообщается, что под нападающим в составе бело-голубых могут сыграть Карраскаль, Гагнидзе и Окишор. Также отмечается, что вырученные за хавбека средства, скорее всего, будут потрачены на усиление более проблемных позиций.
Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний бразилец не присоединился к команде на сборах, оставшись на родине.
В нынешнем сезоне Бителло сыграл за "Динамо" 21 матч в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал 10 голевых ассистов на партнеров.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" не станет искать замену Бителло
В московском "Динамо" не намерены искать прямую замену хавбеку Бителло.
Фото: ФК "Динамо"