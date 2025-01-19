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"Играть зимой в футбол — катастрофа". Канчельскис призвал вернуться к системе "весна-осень"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о приемлемом формате проведения чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
"Вы что, не видите? Зимой болельщики не приходят, холодно на трибунах. Летом нормальная погода, хорошие поля, хорошие стадионы. Нет, мы лезем в зиму, в минус 15, играем чуть ли не в шубах. Давайте играть, гробьте здоровье футболистов. Они же не играют, они только сидят, кроссворды разгадывают, и ничего не хотят делать. Играть зимой в футбол — это же просто катастрофа", - приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Чемпионат России по футболу перешёл на систему "осень-весна", которая предусматривает начало турнира в июле-августе, а его окончание - в мае следующего года, в сезоне-2011/12.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги последние матчи 18-го тура прошли 8 декабря 2024 года. А следующий, девятнадцатый тур начнётся 28 февраля 2025 года. В настоящее время турнирную таблицу с 39-ю набранными очками возглавляют футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит".

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