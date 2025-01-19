"Помню очень хорошо, когда Хвича только пришёл в "Локомотив", его первую тренировку. Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый, есть задатки. Я был уверен, что это перспективный игрок, но на тот период руководство "Локомотива" не совсем в него поверило. Поверил Сёмин", - цитирует Тарасова "Чемпионат".
Хвича Кварацхелия перешел в московский "Локомотив" из грузинского клуба "Рустави" зимой 2019 года на правах аренды. Полузащитник провел в составе московского клуба 10 матчей и отметился одним забитым мячом. Позже Хвича выступал за казанский "Рубин" - всего грузин провел в Российской Премьер-Лиге 76 матчей и записал на свой счет 10 забитых голов и 18 голевых передач.
В январе Хвича перешел из итальянского "Наполи" во французский "ПСЖ" за 70 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 85 миллионов евро.
Тарасов: Хвича играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый - Семин в него поверил
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о первых тренировках с Хвичей Кварацхелией.
Фото: ФК "ПСЖ"