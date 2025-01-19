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Шавло: возможное возвращение Головина в ЦСКА будет престижным шагом

Сергей Шавло экс-генеральный директор московского «Спартака» выразил мнение, что возвращение Александра Головина в ЦСКА для завершения карьеры будет престижным шагом.
Фото: ФК ЦСКА
«Что скажу, если Головин вернется заканчивать карьеру в ЦСКА? Многие игроки заканчивают свои карьеры в клубах, где начинали. Это тоже своего рода престиж. Игрок начал карьеру в родном клубе, уехал и достиг высот в других чемпионатах, потом вернулся, чтобы закончить карьеру в любимом клубе. Это волнительный момент для клуба и игрока. Это прекрасно», — заявил Шавло «Матч ТВ».

Александр Головин — воспитанник московского ЦСКА. За свою карьеру в ЦСКА полузащитник провёл 113 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. В составе «армейцев» Головин стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2015/16.

Летом 2018 года Александр перешёл в «Монако» за 30 миллионов евро. В октябре 2024 года 28-летний российский полузащитник продлил контракт с «Монако» до конца июня 2029 года.

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