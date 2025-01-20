"Кто из главных тренеров РПЛ первым в 2025 году покинет свой пост? Возможно, Слишкович. Если честно, думал, что изменения уже в отпуске будут, но их не последовало. Очевидно, что до возобновления сезона их не будет, потому что Слишкович будет готовить команду, но она в таком положении — выбраться крайне сложно, почти нереальная задача", - цитирует Дьякова "РБ Спорт".
Владимир Слишкович был назначен на главный пост "Оренбурга" в октябре 2024 года после отставки Давида Деограсии. Ранее босниец был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке" и ранее никогда не был главным тренером. После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.
В 19-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича сыграет на выезде с московским "Спартаком", который занимает 3-е место в таблице. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы на своем поле одержали победу над красно-белыми со счетом 2:0.
Виталий Дьяков считает, что Слишкович будет первым тренером, которого отправят в отставку в 2025 году
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о работе Владимира Слишковича в "Оренбурге".
Фото: ФК "Оренбург"