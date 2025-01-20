- Можно сказать, что Мацей склоняется к завершению карьеры? Да, пока это так и выглядит. Мацей может спокойно гордиться своей карьерой, своими завоеванными титулами. У него нет недосказанности в футболе.
Польский крайний защитник Мацей Рыбус выступал в России за такие клубы, как грозненский "Терек", а также московские "Локомотив" и "Спартак". Последним клубом в профессиональной карьере 35-летнего футболиста был казанский "Рубин", который он покинул летом прошлого года по истечении срока контракта. Всего в РПЛ Рыбус провел 218 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 28 ассистов.
Источник: "СЭ"
Агент: Рыбус может гордиться своей карьерой, у него нет недосказанности в футболе
Агент бывшего защитника ряда клубов РПЛ Мацея Рыбуса Роман Орещук подтвердил, что его клиент близок к завершению игровой карьеры.
Фото: ФК "Спартак"