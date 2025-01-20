- Мусаев делает отличную команду, у "быков" есть все шансы наконец стать чемпионом. Если они справятся с давлением, то у них эти шансы сохранятся. В любом случае рано или поздно они должны взять титул.
"Краснодар" завершил первую часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги на первой строчке в турнирной таблице. Черно-зеленые набрали 39 очков и опережают "Зенит", идущий следом, по результатам личных встреч. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак", набравший 37 баллов.
Напомним, в прошлом сезоне "быки" могли впервые в своей истории завоевать чемпионский титул. Однако "Зенит" в последнем туре обыграл "Ростов" и в шестой раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России.
Источник: "Комсомольская правда"
Бояринцев: рано или поздно "Краснодар" должен взять титул
Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев поделился мыслями о том, что нужно "Краснодару", чтобы завоевать чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"