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Кержаков - о тратах футболистов: месяц в Алма-Ате не тратил вообще ничего

Бывший главный тренер казахстанского "Кайрата" Александр Кержаков поделился своим мнением о тратах футболистов на жизнь.
Фото: ФК "Кайрат"
— Верите, что игрок может жить на 30 тысяч рублей в месяц?
— Я только жил месяц на базе в Алма-Ате в июле, когда работал в "Кайрате". И не тратил вообще ничего. Меня кормили — а я никуда не выходил.

— Но разве игроки РПЛ не прибедняются?
— Если правда живут на базе — верю в такие цифры. Если игрок без семьи и живёт на базе, платить надо только за телефон.

Александр Кержаков занимал должность главного тренера "Кайрата", который базируется в казахстанском городе Алма-Ате, с 29 мая до 3 сентября 2024 года. Ранее российский специалист возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет), томскую "Томь", "Нижний Новгород", кипрскую команду "Кармиотисса" и сербский клуб "Спартак".

Будучи профессиональным футболистом, Александр Кержаков выступал в составе петербургского "Зенита", московского "Динамо", испанской "Севильи", швейцарского "Цюриха".

Источник: "Чемпионат"

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