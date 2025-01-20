— Верите, что игрок может жить на 30 тысяч рублей в месяц?
— Я только жил месяц на базе в Алма-Ате в июле, когда работал в "Кайрате". И не тратил вообще ничего. Меня кормили — а я никуда не выходил.
— Но разве игроки РПЛ не прибедняются?
— Если правда живут на базе — верю в такие цифры. Если игрок без семьи и живёт на базе, платить надо только за телефон.
Александр Кержаков занимал должность главного тренера "Кайрата", который базируется в казахстанском городе Алма-Ате, с 29 мая до 3 сентября 2024 года. Ранее российский специалист возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет), томскую "Томь", "Нижний Новгород", кипрскую команду "Кармиотисса" и сербский клуб "Спартак".
Будучи профессиональным футболистом, Александр Кержаков выступал в составе петербургского "Зенита", московского "Динамо", испанской "Севильи", швейцарского "Цюриха".
Источник: "Чемпионат"
Кержаков - о тратах футболистов: месяц в Алма-Ате не тратил вообще ничего
Бывший главный тренер казахстанского "Кайрата" Александр Кержаков поделился своим мнением о тратах футболистов на жизнь.
Фото: ФК "Кайрат"