"Сумма трансфера должна составить меньше 8 млн евро. В ЦСКА уверены, что смогут дожать сделку и планирует заключить её максимум к следующей неделе", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
18-летний Лорран выступает в системе клубной структуры "Фламенго" с 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского атакующего полузащитника в 12 млн евро. В минувшем году хавбеку удалось принять участие в 33 официальных матчах, забить в ворота соперников 2 гола и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи.
"Чемпионат": ЦСКА близок к трансферу Лоррана из "Фламенго" на этой неделе
По информации СМИ, московский ЦСКА близок к тому, чтобы на этой неделе оформить трансфер по переходу полузащитника бразильского "Фламенго" Лоррана.
Фото: ФК "Фламенго"