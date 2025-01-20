Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
20:45
Астон ВиллаНе начат
Аталанта
20:45
ШтурмНе начат
Црвена Звезда
23:00
ПСВНе начат
Брюгге
23:00
ЮвентусНе начат
Атлетико
23:00
БайерНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛилльНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат
Болонья
23:00
Боруссия ДНе начат
Слован
23:00
ШтутгартНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
18:30
Динамо КиевНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:00
ВойводинаНе начат

"Чемпионат": ЦСКА близок к трансферу Лоррана из "Фламенго" на этой неделе

По информации СМИ, московский ЦСКА близок к тому, чтобы на этой неделе оформить трансфер по переходу полузащитника бразильского "Фламенго" Лоррана.
Фото: ФК "Фламенго"
"Сумма трансфера должна составить меньше 8 млн евро. В ЦСКА уверены, что смогут дожать сделку и планирует заключить её максимум к следующей неделе", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

18-летний Лорран выступает в системе клубной структуры "Фламенго" с 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского атакующего полузащитника в 12 млн евро. В минувшем году хавбеку удалось принять участие в 33 официальных матчах, забить в ворота соперников 2 гола и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится