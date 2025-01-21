"Чепуху не комментируем", - приводит слова Медведева "СЭ".
Накануне футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что петербургский "Зенит" запретил футбольному клубу "Оренбург" продавать аргентинского защитника Матиаса Переса другим российским командам и, в частности, казанскому "Рубину", который проявлял интерес к игроку. В итоге футболист был продан парагвайскому "Серро Портеньо".
В "Зените" отреагировали на информацию о запрете "Оренбургу" продавать Переса "Рубину"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию, что петербургский клуб запретил "Оренбургу" продавать аргентинского защитника Матиаса Переса "Рубину".
Фото: ФК "Оренбург"