"В "Спартаке" сейчас новый спортивный директор. Ему уже пропеты дикие дифирамбы. Каждый новый спортивный директор "Спартака" — это мессия, который сходит с небес. А потом все провожают этих же спортдиров как конченых людей", - приводит слова Червиченко Metaratings.
3 января московский "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора футбольного клуба 55-летнего испанского специалиста Франсиса Кахигао. Контракт с менеджером был подписан на срок до конца сезона-2026/27.
Предыдущим спортивным директором "Спартака" был португальский специалист Томаш Амарал, который занимал этот пост с января по ноябрь 2024 года.
Червиченко: в "Спартаке" спортивных директоров провожают как конченых людей
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о частой смене специалистов на посту спортивного директора красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"