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Агент Лоррана - об интересе ЦСКА: интерес - это не переговоры

Агент хавбека "Фламенго" Лоррана Тьяго Фрейтас, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Интерес - это не переговоры, а переговоры - не сделка", - приводит слова агента "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА близок к переходу 18-летнего атакующего полузащитника "Фламенго" Лоррана за сумму менее 8 миллионов евро.

Лорран является воспитанником "Фламенго". Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2029 года. За бразильскую команду хавбек провел 34 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

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