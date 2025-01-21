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Ещенко: у "Спартака" есть всё для чемпионства. А если ещё и Промес вернётся...

Бывший игрок московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился своим мнением о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" всё есть для того, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Всё-таки до этого в команде искали оптимальный состав. Сейчас уже его вроде бы нашли, нашли подходящую схему, игроков. Возможно, получится ещё провести какой-нибудь трансфер зимой. А если ещё и Промес вернётся, то он тоже добавит качества. Поэтому, конечно, у "Спартака" в целом всё есть, чтобы бороться за победу в РПЛ. Но дистанция покажет, как всё обстоит на самом деле", — приводит слова Ещенко Legalbet.

По итогам первой части текущего сезона (т.е. после 18-го тура Российской Премьер-Лиги) московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице: одержано 11 побед, 4 раза сыграно вничью, получено 3 поражения (разница мячей в настоящее время составляет 36:14).

Отставание красно-белых от текущих лидеров чемпионата России - футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка. В первом матче после зимней паузы "Спартак" 2 марта на своем поле сыграет против "Оренбурга".

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