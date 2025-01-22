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Юрий Сёмин указал на основной фактор в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
"Зенит" — один из фаворитов в гонке за чемпионство. Тот, кто лучше пройдёт подготовительный период, и станет чемпионом. Все команды приблизительно равны по своему уровню игры и футболистам. В "Краснодаре" и "Динамо" прекрасные игроки. В основном всё будет зависеть от подготовки", - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет футбольный клуб "Краснодар", который в своём активе имеет 39 очков и по дополнительным показателям обходит петербургский "Зенит". На третьем месте с 37-ю очками располагается московский "Спартак". По 35 очков за 18 матчей набрали две другие московские команды - "Динамо" и "Локомотив".

Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 28 февраля матчами 19-го тура РПЛ.

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