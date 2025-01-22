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"РБ Спорт": "Пари НН" активно интересуется французским форвардом из чемпионата Болгарии

По информации СМИ, футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" активно интересуется французским форвардом болгарского "Левски" Мустафой Сангаре.
Фото: Lap.bg
Сообщается, что нижегородцы контактировали с окружением нападающего и просматривал его на сборах в Турции. В настояще время волжане взяли паузу в переговорах по трансферу француза.

Мустафа Сангаре выступает в составе "Левски" с июля 2024 года, когда его выкупили за 90 тыс. евро у португальского клуба "Варзим". Его действующий контракт с болгарами рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 500 тыс. евро.

После перехода Сангаре в составе новой команды провёл 20 матчей, забил 6 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 2 желтые карточки.

Источник: "РБ Спорт"

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