«Я считаю, Грулев правильно поступил, что в своем возрасте ушел в «Пари НН». Будем откровенны, он проиграл конкуренцию в «Динамо». Чтобы постоянно быть в основе бело-голубых, ему нужно было быть сильнее Тюкавина», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
В текущем сезоне Вячеслав Грулёв провёл 5 матчей за «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол, суммарно отыграв на поле 30 минут. 10 января 25-летний нападающий покинул клуб в качестве свободного агента и перешёл в «Пари НН». Контракт с новым клубом был подписан до 30 июня 2027 года.
Грулёв уже успел сыграть один товарищеский матч за «Пари НН» на зимних сборах. В этой игре он забил мяч, что стало его первым голом в составе новой команды.
Пименов — о Грулёве: Переход в "Пари НН" — правильное решение
Экс-игрок московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал переход Вячеслава Грулева в «Пари НН».
Фото: ФК "Динамо"