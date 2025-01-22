"Как скоро он уедет? Точно не этой зимой. Но шансы есть. Насколько я знаю, "Севилья" действительно проявляла к нему интерес, но, чтобы там играть, нужно быть в хорошей форме, там огромная конкуренция. Думаю, до конца сезона они будут наблюдать, а летом принимать решение", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Согласно версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 6 миллионов евро, контракт Наира с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Тикнизяна 18 матчей в составе сборной Армении и 1 забитый гол.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Барбоза: летом "Севилья" будет принимать решение по Тикнизяну
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Севилью".
Фото: ФК "Локомотив"