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Барбоза: летом "Севилья" будет принимать решение по Тикнизяну

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Севилью".
Фото: ФК "Локомотив"
"Как скоро он уедет? Точно не этой зимой. Но шансы есть. Насколько я знаю, "Севилья" действительно проявляла к нему интерес, но, чтобы там играть, нужно быть в хорошей форме, там огромная конкуренция. Думаю, до конца сезона они будут наблюдать, а летом принимать решение", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Согласно версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 6 миллионов евро, контракт Наира с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Тикнизяна 18 матчей в составе сборной Армении и 1 забитый гол.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

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