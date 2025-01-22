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Кузьмичев: первые симптомы того, что бразильцы в "Зените" устали, появились гораздо раньше

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Первые симптомы того, что бразильцы устали, появились гораздо раньше. Просто они надеялись, что финансовые вознаграждения компенсируют ситуацию. Но, как мы видим, не очень получилось и бразильцы все равно намерены покинуть клуб. Наверное, руководство "Зенита" допустило небольшой просчет и изменения можно было проводить раньше и без спешки", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

Напомним, что петербургский "Зенит" совершил обмен с бразильским "Ботафого" - в российский клуб направился нападающий Луис Энрике, а в обратном направлении последовал Артур, летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Также ранее появилась информация, что Клаудиньо этой зимой перейдет в катарский "Аль-Садд".

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы примут на своем поле московский ЦСКА. Сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.

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