"Возможный уход Угальде? Этого лучше не допускать. Потеря Угальде поставит крест на чемпионских амбициях "Спартака". Сейчас это один из немногих игроков в "Спартаке", который может определять результат матча. Он был лучшим в первой половине сезона. Но сейчас такая тенденция, что из РПЛ все бегут", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что в услугах костариканца заинтересованы ведущие клубы Европы. После 18-ти сыгранных туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Смородская: потеря Угальде поставит крест на чемпионских амбициях "Спартака"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Манфреда Угальде из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"