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Пономарев: Облякову не стоит переходить в "Динамо", да и он сам, наверное, не захочет туда

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе Ивана Облякова в "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я думаю, что Облякову не стоит переходить в "Динамо". Да и он сам, наверное, не захочет туда. А какой в этом смысл? Если бы он сидел в запасе и изредка бы появлялся на футбольном поле, то это другое дело. А Иван ведь играет постоянно, зачем ему менять ЦСКА на "Динамо"?, - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" заинтересовано в приобретении полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова.

В текущем сезоне Иван Обляков провел за московский ЦСКА во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. На счету Облякова 11 матчей в составе национальной команды России и 5 забитых голов.

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