"Можно продавать. Я бы не назвал его важным футболистом, которого нельзя будет заменить. Да, играет в основном составе, но не всегда. Если "Рейнджерс" действительно хочет купить его, то стоит рассмотреть это предложение, ведь тогда можно будет выручить какие-то деньги", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Саша Зделар провел за московский ЦСКА во всех турнирах 21 матч и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.
Пономарев: Зделара можно продавать, я бы не назвал его важным футболистом, которого нельзя будет заменить
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном уходе Саши Зделара.
Фото: ПФК ЦСКА