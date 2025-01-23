"Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности. Не так давно у нас была встреча с руководством "Локомотива" о продлении контракта, всё прошло позитивно", - цитирует агента "Чемпионат".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что Тикнизяном интересуется испанская "Севилья".
После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Агент Тикнизяна: недавно у нас была встреча с руководством "Локомотива" о продлении контракта, всё прошло позитивно
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"