"Клаудиньо – это несерьезная потеря для "Зенита". Они найдут ему замену. Клаудиньо играл не так, как раньше. "Зенит" принял правильное решение, потому что той самоотдачи и прекрасной игры этого футболиста, какую он показывал раньше, мы не видели. Тем более петербуржцам сделали хорошее финансовое предложение", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Вчера, 22-го января, петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский "Аль-Садд", предполагаемая сумма трансфера - 20 миллионов евро. Бразилец провел за петербургский клуб во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 17 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Семин: Клаудиньо – это несерьезная потеря для "Зенита", они найдут ему замену
Российский тренер Юрий Семин высказался об уходе Клаудиньо из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"