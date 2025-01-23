Ранее "Зенит" сообщил, что полузащитник Клаудиньо присоединяется к катарскому клубу "Аль-Садд", а Вендел летом перейдет в бразильский "Ботафого".
- "Зенит" найдёт игроков. У них денег, как у дурака махорки (смеётся)! Они могут купить себе любого футболиста, - передает слова Глушакова "СЭ".
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал 12 побед и трижды сыграл вничью, в трех матчах сине-бело-голубые потерпели поражение. "Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице.
1 марта петербургская команда на своем поле примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ.
Глушаков: у "Зенита" денег, как у дурака махорки! Они могут купить любого футболиста
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу ухода нескольких игроков из петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"