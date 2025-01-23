Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 3 2 3
ФКСБЗавершен
Хоффенхайм
2 - 3 2 3
ТоттенхэмЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Порту
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Мальмё
2 - 3 2 3
ТвентеЗавершен
АЗ Алкмар
1 - 0 1 0
РомаЗавершен
Виктория П
2 - 0 2 0
АндерлехтЗавершен
Фенербахче
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Ференцварош1 тайм
Эльфсборг
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм
РФШ
0 - 0 0 0
Аякс1 тайм
Юнион
0 - 1 0 1
Брага1 тайм
Лудогорец
0 - 1 0 1
Мидтьюлланд1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Рейнджерс1 тайм
ПАОК
1 - 0 1 0
Славия1 тайм
Лацио
3 - 0 3 0
Реал Сосьедад1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен

Глушаков: у "Зенита" денег, как у дурака махорки! Они могут купить любого футболиста

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу ухода нескольких игроков из петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее "Зенит" сообщил, что полузащитник Клаудиньо присоединяется к катарскому клубу "Аль-Садд", а Вендел летом перейдет в бразильский "Ботафого".

- "Зенит" найдёт игроков. У них денег, как у дурака махорки (смеётся)! Они могут купить себе любого футболиста, - передает слова Глушакова "СЭ".

"Зенит" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал 12 побед и трижды сыграл вничью, в трех матчах сине-бело-голубые потерпели поражение. "Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице.

1 марта петербургская команда на своем поле примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится