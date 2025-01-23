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Непомнящий: нынешний ЦСКА - слабейший в 21-м веке по составу

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о текущем составе ЦСКА, назвав его худшим в 21-м веке.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Нынешний ЦСКА - слабейший в 21-м веке по составу и исполнителям. В клубе сейчас нет таких игроков, как Вагнер, Дзагоев, Тошич, Красич, Олич и так далее. С чем связано такое пике в вопросе качества футболистов? Мне кажется, с финансовыми возможностями клуба, - сказал Непомнящий в интервью Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА в 18 турах одержал девять побед и потерпел пять поражений, в четырех встречах "армейцы" поделили очки с соперниками. ЦСКА с 31 набранным баллом занимает шестое место в турнирной таблице.

В Кубке России ЦСКА пробился в 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет против московского "Динамо". Встреча пройдет 12 марта и начнется в 20:30 мск.

Свой первый официальный матч в 2025 году ЦСКА проведет 1 марта - в гостях против "Зенита" в рамках 19-го тура РПЛ, начало игры запланировано на 16:30 мск.

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