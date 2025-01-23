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Гладилин: "Спартаку" не нужны новые футболисты, проблем у команды сейчас нет

Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас это все слухи о том, что Угальде уйдет зимой. "Спартаку" не нужны новые футболисты. Команда выглядит хорошо. Есть спортивный директор, который занимается вопросами комплектования состава. Неизвестно, что будет через полгода. Проблем у "Спартака" сейчас нет", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 2 очка, в 19-м туре чемпионата России московский клуб сыграет на своем поле с "Оренбургом". В 1-м туре РПЛ оренбуржцы на своем поле одержали победу над "Спартаком" со счетом 2:0.

Команда Деяна Станковича вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову", красно-белым предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном".

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