"Селихов уже давно не показывал стабильно свою игру, но без команды он не останется — это опытный голкипер. Желающие пригласить его точно найдутся. Европа? Думаю, реальный интерес к Селихову будет только от клубов РПЛ", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Всего на счету вратаря 114 матчей в Российской Премьер-Лиге, 118 пропущенных мячей и 40 матчей "на ноль". Ранее Селихов выступал за "Орел" и пермский "Амкар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
Ранее Александр Шикунов заявил, что к Александру Селихову проявляет интерес "Ростов", а также клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Камоцци: думаю, реальный интерес к Селихову будет только от клубов РПЛ
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о будущем голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"