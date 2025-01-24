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"СЭ": Панченко завершил игровую карьеру и стал тренером "Динамо-2"

Кирилл Панченко завершил карьеру футболиста.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, Кирилл Панченко завершил игровую карьеру и будет помогать Павлу Алпатову в "Динамо-2" в качестве тренера.

Напомним, 28 декабря, нападающий покинул подмосковные "Химки", за которые играл с лета 2023 года. В текущем сезоне форвард отличился тремя голевыми передачами в 13 матчах за красно-черных.

Также за свою карьеру он выступал за тульский "Арсенал", "Тамбов", столичные "Динамо" и ЦСКА, "Томь", "Мордовию", "Нижний Новгород" и "Ставрополье". В октябре Панченко исполнилось 35 лет.

Источник: "СЭ"

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