"Переговоры в очень продвинутой стадии. Но пока еще финальной точки нет. Футболист хочет играть и доказывать свою футбольную состоятельность. Речь идет об аренде", - цитирует агента "Матч ТВ".
Александр Ломовицкий, играющий на позиции крайнего нападающего, выступает за "Рубин" 2022 года. Его трудовое соглашение с казанским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 26-летний вингер ни разу не вышел на поле в матчах российской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России Ломовицкий провел на поле 158 минут в трех играх и не отметился результативными действиями.
Агент Ломовицкого - о возможном переходе в "Факел": переговоры в очень продвинутой стадии
Агент вингера "Рубина" Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис заявил, что его клиент близок к аренде в "Факел".
Фото: ФК "Рубин"