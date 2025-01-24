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Агент Ломовицкого - о возможном переходе в "Факел": переговоры в очень продвинутой стадии

Агент вингера "Рубина" Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис заявил, что его клиент близок к аренде в "Факел".
Фото: ФК "Рубин"
"Переговоры в очень продвинутой стадии. Но пока еще финальной точки нет. Футболист хочет играть и доказывать свою футбольную состоятельность. Речь идет об аренде", - цитирует агента "Матч ТВ".

Александр Ломовицкий, играющий на позиции крайнего нападающего, выступает за "Рубин" 2022 года. Его трудовое соглашение с казанским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 26-летний вингер ни разу не вышел на поле в матчах российской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России Ломовицкий провел на поле 158 минут в трех играх и не отметился результативными действиями.

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