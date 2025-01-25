Солтмурад Бакаев: хочу себя попробовать в бизнесе или киберспорте

Вингер "Акрона" Солтмурад Бакаев рассказал, что навряд ли останется в футболе по окончании карьеры игрока.

Фото: ФК "Акрон"

"Я настолько люблю футбол, что мне будет тяжело убить в себе футболиста. Как говорят, чтобы стать тренером, нужно убить в себе этого футболиста. Это сделать мне будет очень тяжело, поэтому хочу себя попробовать в бизнесе или киберспорте", - сказал Бакаев в эфире "Матч ТВ".



Солтмурад Бакаев, играющий на позиции крайнего флангового форварда, выступает за "Акрон" с лета прошлого года, перебравшись из казанского "Рубина". Контракт 25-летнего вингера рассчитан до конца текущего сезона. В составе тольяттинской команды нападающий провел 16 матчей в российской Премьер-лиге, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Также на счету Бакаева 5 игр в Кубке России.