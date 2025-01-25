Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале:
— В конце прошлой недели наконец была согласована Министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену». И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.
После урегулирования всех формальностей «армейцы» смогут полноценно работать на трансферном рынке в зимнее окно, которое в Российской Премьер-Лиге закрывается 21 февраля.
Давила оплатил долг за Эджуке – ЦСКА ждет снятия трансферного бана
Бывший нападающий ЦСКА Кристиан Давила выплатил 3,1 миллиона евро, чтобы урегулировать задолженность по трансферу Чидеры Эджуке и помочь московскому ЦСКА снять трансферный запрет.
Фото: ФК ЦСКА