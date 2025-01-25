По информации «СЭ», на второй сбор «Спартака» в ОАЭ вместо покинувшего команду Александра Селихова был вызван голкипер второй команды Дмитрий Мельник.
Вместе с командой продолжат подготовку голкипер Илья Тихомиров, защитники Егор Гузиев и Юрий Коледин, полузащитник Абдулло Джебов и нападающий Артем Быковский.
Полузащитник Руслан Войцеховский, нападающие Николай Ищенко и Виталий Дунай (Карпенко) не будут участвовать в сборе в ОАЭ.
30 января состоится первый матч Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Через два дня красно-белые проведут контрольную игру с «Астаной». 7 февраля «Спартак» сыграет второй матч в рамках Зимнего Кубка против «Динамо».
Трое молодых игроков "Спартака" пропустят второй сбор, Мельник заменит Селихова
На второй сбор «Спартака» в ОАЭ не поехали три молодых футболиста, а голкипер Дмитрий Мельник заменил покинувшего команду Селихова.
Фото: ФК "Спартак"