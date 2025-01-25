«В любом случае Москва – это футбольная столица России, потому что это лучший город Земли, город спорта и футбола»,— отметил Губерниев в интервью «ВсеПроСпорт».
В Российской Премьер-Лиге выступают четыре московских клуба: «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Также в чемпионате играют подмосковные «Химки». В последний раз московский клуб становился чемпионом РПЛ в сезоне-2017/18. Тогда победу одержал «Локомотив».
Дмитрий Губерниев назвал Москву футбольной столицей России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, какой город России заслуживает звание футбольной столицы.
Фото: ФК "Локомотив"