"Хлусевича, скорее всего, не устраивает его положение в "Спартаке". Он ищет варианты. Думаю, "Динамо" однозначно с ним не прогадает. Это хороший футболист", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" заинтересованно в услугах правого защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича. При этом сам футболист не доволен небольшим игровым временем в команде красно-белых.
Действующий контракт Хлусевича со "Спартаком" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 4 млн евро.
Мостовой: Хлусевич - хороший футболист, "Динамо" однозначно с ним не прогадает
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, что думает о возможном трансфере защитника "Спартака" Даниила Хлусевича в "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"