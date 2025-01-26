"Я думаю, "Зениту" нужна свежая кровь, чтобы немного раскачать команду. Поэтому еще будут новые приобретения. Кто?то из нынешних игроков "Зенита" может уйти в аренду. Например, Ду Кейрос и кто-то из центральных защитников, которых много в петербургской команде. Однако сперва надо понять, кто придет, а потом уже разбираться, кто должен уйти", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".
Зимнее трансферное окно в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги открыто с 23 января до 20 февраля 2025 года. Возобновление чемпионата России по футболу после зимней паузы запланировано на 28 февраля, когда стартует 19-й тур РПЛ.
По итогам первой части текущего сезона петербургский "Зенит", набрав в 18 матчах под руководством Сергея Семака 39 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-бело-голубые уступают лидирующему "Краснодару" из-за проигрыша в личной встрече.
Семшов назвал, кто из игроков "Зенита" может уйти в аренду
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о трансферной политике петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"