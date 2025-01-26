"Пока не знаю (улыбается). Мои личные предпочтения — очень люблю номера 7 и 10. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью. И постараюсь приложить все усилия, чтобы с этим номером на спине принести "Зениту" как можно больше пользы и успехов", - приводит слова Энрике "Матч ТВ".
В настоящее время в петербургском "Зените" под 7-м игровым номером выступает нападающий Александр Соболев. А 10-й игровой номер является свободным - под ним в последний раз играл нападающий Вильсон Изидор, который на этот сезон был отправлен в аренду в английский "Сандерленд".
24-летний хавбек Луис Энрике стал игроком "Зенита" 20 января после перехода из бразильского "Ботафого".
Новичок "Зенита" Луис Энрике заявил, что хочет выступать под номером Соболева
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике рассказал, определился ли он уже, под каким номером будет выступать за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"