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Новичок "Зенита" Луис Энрике заявил, что хочет выступать под номером Соболева

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике рассказал, определился ли он уже, под каким номером будет выступать за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Пока не знаю (улыбается). Мои личные предпочтения — очень люблю номера 7 и 10. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью. И постараюсь приложить все усилия, чтобы с этим номером на спине принести "Зениту" как можно больше пользы и успехов", - приводит слова Энрике "Матч ТВ".

В настоящее время в петербургском "Зените" под 7-м игровым номером выступает нападающий Александр Соболев. А 10-й игровой номер является свободным - под ним в последний раз играл нападающий Вильсон Изидор, который на этот сезон был отправлен в аренду в английский "Сандерленд".

24-летний хавбек Луис Энрике стал игроком "Зенита" 20 января после перехода из бразильского "Ботафого".

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