"Понятно, что Энрике - топ-игрок, но все будет зависеть от адаптации в России. Мы же все помним, что даже Малкому было тяжело первое время в нашем чемпионате. Трансфер Энрике показал, что "Зенит" серьезно настроен в борьбе за титул. Мне кажется, что это не последняя громкая сделка "Зенита", - поделился Булыкин.
"Зенит" подписала правого нападающего Луиса Энрике из бразильского "Ботафого" в зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 33 миллиона евро. Контракт с игроком заключен до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон. Менее года назад "Ботафого" заплатил испанскому "Бетису" за трансфер Энрике 16 миллионов евро.
Бразилец Малком выступал за "Зенит" с августа 2019 по июль 2023 года. В санкт-петербургский клуб форвард переходил из "Барселоны". Летом позапрошлого года Малком перебрался в Саудовскую Аравию в клуб "Аль-Хиляль" с которым уже успел стать чемпионом страны.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин - о Луисе Энрике: мне кажется, что это не последняя громкая сделка "Зенита"
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход бразильского вингера Луиса Энрике из "Ботафого" в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"