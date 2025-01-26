Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму на тренировке. Как сообщает Sport24, у игрока подозрение на разрыв ахиллова сухожилия. Более точное медицинское обследование назначено на сегодня.
Игроку может потребоваться операция. В таком случае Караваев пропустит продолжительный отрезок времени. Напомним, правых защитник "Зенита" Сергей Волков выбыл из-за разрыва крестообразных связок колена весной прошлого года и до сих пор не восстановился. В первой части сезона на правом фланге обороны периодически появлялся номинальный вингер Густаво Мантуан.
Sport24: у защитника "Зенита" Вячеслава Караваева подозрение на разрыв ахилла, ему может потребоваться операция
Правый латераль "Зенита" Вячеслав Караваев может пропустить продолжительный отрезок из-за травмы.
Фото: официальный сайт "Зенита"