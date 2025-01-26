Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
17:00
ЛестерНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
18:15
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
ЛеганесНе начат
Барселона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
14:30
ПармаНе начат
Удинезе
17:00
РомаНе начат
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
17:00
БрестНе начат
Ланс
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
МонпельеНе начат
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Sport24: у защитника "Зенита" Вячеслава Караваева подозрение на разрыв ахилла, ему может потребоваться операция

Правый латераль "Зенита" Вячеслав Караваев может пропустить продолжительный отрезок из-за травмы.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму на тренировке. Как сообщает Sport24, у игрока подозрение на разрыв ахиллова сухожилия. Более точное медицинское обследование назначено на сегодня.

Игроку может потребоваться операция. В таком случае Караваев пропустит продолжительный отрезок времени. Напомним, правых защитник "Зенита" Сергей Волков выбыл из-за разрыва крестообразных связок колена весной прошлого года и до сих пор не восстановился. В первой части сезона на правом фланге обороны периодически появлялся номинальный вингер Густаво Мантуан.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится