"Если российская команда желает приехать в Малайзию, то мы рассмотрим такое предложение", - цитирует Пола Sport24.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре национальная команда России одержала победу со счетом 11:0 над Брунеем - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Малайзии в этом рейтинге занимает 132-е место.
В Малайзии высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией
Руководитель отдела управления национальными сборными Футбольной ассоциации Малайзии Стивен Пол высказался о возможном проведении товарищеской встречи со сборной России.
Фото: РФС