Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Лестер2 тайм
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Брентфорд2 тайм
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Атлетик
20:30
ЛеганесНе начат
Барселона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
3 - 2 3 2
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
Рома2 тайм
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Айнтрахт2 тайм
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
0 - 1 0 1
Брест2 тайм
Ланс
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
МонпельеНе начат
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Силкин: болельщикам еще долго придется ждать чемпионства "Динамо"

Российский тренер Сергей Силкин высказался о чемпионских амбициях московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Я не верю в чемпионство "Динамо" в этом сезоне, команда просто не готова. Они много пропускают, дарят очки своим конкурентам — так чемпионами точно не стать. Наверное, болельщикам еще долго придется ждать чемпионства "Динамо", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".

Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится