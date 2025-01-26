"Я не верю в чемпионство "Динамо" в этом сезоне, команда просто не готова. Они много пропускают, дарят очки своим конкурентам — так чемпионами точно не стать. Наверное, болельщикам еще долго придется ждать чемпионства "Динамо", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Силкин: болельщикам еще долго придется ждать чемпионства "Динамо"
Российский тренер Сергей Силкин высказался о чемпионских амбициях московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"