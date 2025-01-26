По информации источника, полузащитник Антон Зиньковский готов покинуть московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры, одним из которых является московский "Локомотив".
Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года, ранее полузащитник был игроком самарских "Крыльев Советов" и "Чертаново". Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 87 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 11 результативных передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
"СЭ": Зиньковский готов покинуть "Спартак" этой зимой, игрок может перейти в "Локомотив"
Полузащитник Антон Зиньковский может покинуть московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"