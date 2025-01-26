"Я не верю, что он сейчас уйдет. Уже начали сборы, он доиграет сезон в "Спартаке", а потом уже всякое может случиться. Думаю, что это просто новостная утка. Впрочем, если это правда, то Бабич не бросит "Спартак", он не такой человек", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич интересен клубам из Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудиты готовы предложить за серба 10 миллионов евро, а самому футболисту предложить контракт на 2,5 года.
В текущем сезоне Срджан Бабич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Гладилин: Бабич не бросит "Спартак", он не такой человек
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном уходе Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"