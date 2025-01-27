"Почему Глушенков не попал в заявку "Зенита"? Небольшое повреждение. Решено поберечь", - приводит слова Медведева Sport24.
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел два поражения в товарищеских матчах 27 января. В рамках подготовки к весенней части РПЛ "Зенит" встречался с "Динамо" и уступил со счетом 1:3. Единственный гол сине-бело-голубых забил нападающий Александр Соболев. Позже "Зенит" проиграл армянскому "Ноа" (1:2) с голом полузащитника Александра Ерохина.
Максим Глушенков является лучшим бомбардиром "Зенита" в РПЛ с восемью голами в первой части сезона. При этом Глушенков принял участие лишь в десяти матчах "Зенита" в чемпионате. Оставшиеся восемь матчей футболист пропустил из-за травмы бедра и перелома запястья.
Максим Глушенков пропустил два матча "Зенита" за один день из-за травмы
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о состоянии здоровья форварда команды Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"